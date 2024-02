Museo di Pietrarsa | a Carnevale il “Gran ballo delle favole” tra i treni storici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra locomotive storiche eunici al mondo su cui hanno viaggiato intellettuali, nobili e reali si aprono le danze. AlFerroviario Nazionale diSabato 10 e Domenica 11 febbraio lade famiglia di “Ma dove vivono i cartoni?”, diretta dalla poliedrica Aurora Manuele, e’ di scena con il “”. Un week end colorato e mascherato in cuidi e piccini potranno vivere, nel sito storico, un’atmosferasca piu’ autentica che mai. Ancora un’esperienza immersiva realizzata nell’ambito del progetto di “Families experience”, portato avanti da “Ma dove vivono i cartoni?” da diversi anni in Campania e nel Sud Italia. Un format studiato per le famiglie, con attivita’ artistiche e ...