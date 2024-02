Musei Civici di Velletri Il programma delle iniziative del mese di Febbraio 2024

La Fondazione Demetrio Benni organizza la rassegna "Immagina" a Budrio, con laboratori e spettacoli gratuiti per i bambini. I musei saranno aperti e visitabili durante gli eventi. Prossima data il 17 ...Le presenze nei musei civici durante Art City sono state ottime, con oltre 24.000 visitatori registrati in una settimana. La mostra di Ludovica Carbotta al MAMbo e il Museo Morandi hanno raggiunto 10.Ora è ufficiale, il Comune di Como candida il restauro dei Musei Civici per il bando dei Fondi Emblematici di Fondazione Cariplo. Lo sfidante più accreditato per i 5 milioni destinati alla Provincia ...