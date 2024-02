Muore a 67 anni in azienda travolto dal camion in manovra | “Un altro dolore che si doveva evitare”

Una famiglia straziata dal dolore e un’intera Comunità in lutto per la morte improvvisa di Sofia Filippini di soli 26 anni. Chi era Sofia ... (thesocialpost)

La comunità di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è stata scossa da una tragica notizia che ha visto protagonista un gruppo di giovani in un fatale ... (thesocialpost)

Tragedia a Cicciano - auto si ribalta : Maurizio muore a 22 anni - due feriti

Tragico incidente stradale ieri sera in via Tavernanova a Cicciano, in provincia di Napoli. Per cause ancora da accertare, un 23enne alla guida di ... (teleclubitalia)