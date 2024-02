Multe illegali nella ztl di Londra | il Guardian | «È stata la polizia italiana a fornire i dati»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Potrebbe essere «un corpo diitaliano» ad aver causato la fuga di notizie che ha portato a centinaia di migliaia diztl di. A scriverlo è il, che non precisa però di quale forza disi tratta. Il caso è scoppiato nei mesi scorsi, quando quattro governi europei – Belgio, Spagna, Germania e Paesi Bassi – hanno fatto causa alla Transport for London (Tfl) per aver multato gli automobilisti europei sulla base dipersonali a cui non avrebbero dovuto avere accesso. L’azienda, che si occupa di garantire il rispetto della Ultra Low Emission Zone della capitale britannica, avrebbe ottenuto illegalmente nomi e indirizzi di cittadini residenti nell’Unione Europea per emettere 320mila...