MpS torna ad assumere dopo anni | si cercano 300 figure nella rete commerciale

(Di venerdì 9 febbraio 2024)diecidi piani di uscite, principalmente volontari e incentivati tramite il fondo di solidarietà per un totale di 4.125 dipendenti, Monte dei Paschi di Siena (Mps)finalmente a procedere con le assunzioni. La Fabi e le altre organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’accordo con la banca per l’assunzione di 300 unità da destinare interamente alla. L’inserimento di questi nuovi dipendenti è stato programmato entro l’anno e per la maggior parte prima delle prossime ferie, come comunicato in una nota sindacale. La svolta nei negoziati è stata catalizzata dalla presentazione del bilancio 2023, che ha visto Monte dei Paschi di Siena rire in primo piano nel panorama bancario: i suoi 2 miliardi di utili rappresentano un traguardo storico, segnando ...