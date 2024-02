Mourinho svela un clamoroso retroscena | «Volevo De Rossi e Totti all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024)in un’intervista rilasciata sul canale YouTube di “Ohm” in collaborazione con “Topps”, è tornato a parlare della sua ultima esperienza con la Roma, ricordando – come sempre -, la sua esperienza all’Inter,ndo unsu Francescoe Daniele De– Joséunche riguarda la sua esperienza all’Inter: «Ultimo momento bello? Dico l’ultimo, quello con la Roma. Però ci sono stanti tanti bei momenti della mia carriera, tante partite fantastiche, impossibile sceglierne una. Anche i brutti ricordi sono tanti. Chi vorrei allenare? Non c’è un solo giocatore. Per stare in tema Roma posso dirti che all’Inter ho voluto Daniele De, ma ...