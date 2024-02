MotoGP | Francesco Bagnaia dopo Sepang | “Felice per i test”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In questi giorni asi sono svolti degli altricosicché i piloti dellahanno avuto modo diare ancora il loro feeling con le rispettive moto. Nel caso disono arrivati dei riscontri più che interessanti, tanto che lui ha letteralmente polverizzato il record della pista con un 1’56?682. Una prestazione da paura e che lancia già dei chiari segnali in vista della prossima stagione. Al termine deipoi il pilota si è fermato per parlare con la stampa.: “Tempo incredibile, sono molto” Crediti foto: pagina ufficiale del pilota FacebookQueste dunque le parole di Pecco riprese da Motorsport: “Ovviamente ero molto, perché è un ...

Dopo una buona stagione, come è stata quella del 2023, si può solo pensare a migliorare e fare in modo che la successiva vada ancora meglio. Questo ... (metropolitanmagazine)

Da domani all’8 febbraio a Sepang (Malesia) le squadre di MotoGP saranno a lavoro per mettere a punto le nuove moto in vista del Mondiale 2024. C’è ... (oasport)

Quattro in totale le Ducati sotto il muro dell’1:57 con Martín (Pramac Racing Team) secondo e Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP) quarto ...Jorge Martin nel terzo e ultimo giorno di test a Sepang in Malesia si è convinto del fatto che la nuova carena ha più potenziale ...Le condizioni della pista permettono l’abbattimento del muro del ’57, Bagnaia mostra i muscoli girando in 1:56.6. Terminata la FP3 odierna, è calato il sipario sui test di Sepang IRTA della MotoGP in ...