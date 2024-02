Morto il giornalista Daniele Pugliese | ha scelto il suicidio assistito in Svizzera “Vado via soddisfatto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Hail, ile scrittore 67enne, nato a Torino ma fiorentino d’adozione. I familiari danno la notizia: il 7 febbraio, “in, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l’eutanasia”. La famiglia lo ricorda con le sue ultime parole, che sono di serenità e soddisfazione per la sua vita e per come hadi concluderla: “Sono molto sereno. Sono convinto di quello che sto facendo e lo faccio per il mio bene. Ricordo con affetto le tante persone amiche evia. Fate una festa per ricordarmi, ...