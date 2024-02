Morti nel camper esploso Inchiesta per omicidio colposo Medici al lavoro sui corpi | si indaga su una perdita di gpl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Accertamenti medico legali sui resti carbonizzati per certificarne l’identità e verifiche sulla carcassa delper risalire alle cause della tragedia di martedì sera. Sono i due poli intorno a cui ruota l’attività investigativa della procura per far luce sul devastante incendio che ha disintegrato il van in sosta nel parcheggio del Decathlon di via Veneziani e spazzato via due vite. Il pubblico ministero di turno Ombretta Volta ha aperto un’nella quale sono confluiti i primi atti redatti da polizia e vigili del fuoco nella lunga notte di rilievi. Il reato ipotizzato è, ma il fascicolo è contro ignoti. Così come, formalmente, risultano tuttora ignote le vittime. Fino a quando non ci sarà un riconoscimento ufficiale non sarà infatti possibile risolvere definitivamente questo giallo, ...