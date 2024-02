Moreau e Blacher | sul palco le note di Hydn e ?ajkovski

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Quinta Sinfonia”, l’appuntamento della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica di Milano di domani (ore 20) e domenica (ore 16) con Edgaral violoncello e Koljasul podio, vede il Concerto n. 2 in Re maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn abbinato alla Sinfonia n.5 di ?j. Sul podio Kolja, che fa parte del roster musicale di casa all’Auditorium di Milano, che dal 1993 al 1999 è stato Konzertmeister dei Berliner Philharmoniker sotto la direzione di Claudio Abbado. Come solista, un talento giovanissimo e dalla spiccata musicalità, Edgar, vincitore, a soli 17 anni, del Secondo Premio al Concorso ?j, il Premio per Giovani Solisti al Concorso per violoncello Rostropovich di Parigi nel 2009, che vanta esibizioni ...