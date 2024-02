Morandi a Sanremo | tutto l’Ariston canta con l’eterno ragazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bologna, 9 febbraio 2024 –con. Co-conduttore lo scorso anno accanto ad Amadeus per tutte e cinque le serate, l'Eternotorna sul palco di. Questa volta come ospite, dopo averlo condotto due volte, nel 2011 e 2012, e aver partecipato alla kermesse per sette edizioni, vincendo nel 1987 con ‘Si può dare di più’. Russell Crowe a2024: “L'influenza dell'Italia nel mondo è grande. Dovreste esserne orgogliosi” Ma dall’ultima volta, “mi sembra non sia passato neanche un anno - dice Amadeus -. Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni, e l'ho chiamato”. I due, poi, lanciano Teresa Mannino, che dice a Gianni: "Da piccola volevo ...