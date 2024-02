Monza-Verona | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il programma della 24ª giornata del campionato di Serie A promette spettacolo e sono in arrivo indicazioni anche per le posizioni medio-basse della classifica. Alle ore 15:00 in campoin una partita molto importante soprattutto per gli ospiti. La squadra di Palladino si trova in una posizione tranquilla di classifica e nell’ultima partita ha strappato un punto sul campo dell’Udinese. L’Hellas è reduce dalla beffa contro il Napoli. Fantacalcio Consigli Fantacalcio, 24ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare Ledi(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, ...

Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Monza