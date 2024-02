Monza | di Gregorio | “Il mio idolo? Samir Handanovic”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Michele di, ospite di Cronache di Spogliatoio per il format ‘Chi scegli tra’, ha sottolineato la sua ammirazione per. Il portiere monzese, cresciuto tra le file dell’Inter, scarta Oblak, Casillas, Neuer, Buffon, Van der Saar, Schmeichel, Cech, Dida, e anche Julio Cesar. Alla domanda “Chi è il tuo?” c’è solo un nome,. SportFace.

Monza , notizie confortanti su Di Gregorio : il portiere rimarrà fermo per un mese, ma non ci sono rischi di uno stop più lungo Il Monza può tirare ... (calcionews24)

Il Monza si prepara per il prossimo impegno di Serie A, nella 22ª giornata i biancorossi di Raffaele Palladino affrontano all'U-Power... (calciomercato)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha fatto il punto ... (sportface)

Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza di Raffaele Palladino, ha parlato dei portieri che lo ispirano e che lo hanno ispirato mettendo in cima a tutti Samir Handanovic, ex capitano ...L'ex portiere, tra le altre, di Recreativo Huelva, Palermo, Torino e Chievo, Stefano Sorrentino, ha parlato ai microfoni di ...Con undici punti di vantaggio dal terzultimo posto, il Monza può quasi dormire sonni tranquilli. La squadra di Raffaele Palladino non è mai stata realmente coinvolta.