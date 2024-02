Monitoraggio settimanale Covid | crolla l’incidenza del contagio | 5 casi per 100 000 abitanti | i dati Iss

L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero allo scorso 30 gennaio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,66 (0,60–0,72), in lieve aumento rispetto alla settimana preceden ...(Adnkronos) - Continua a diminuire l'incidenza di Covid in Italia. Nella settimana dall'1 al 7 febbraio è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in calo ...Il tasso di occupazione di posti letto nei reparti di medicina scende invece dal 3,5 al 2,9% mentre quello delle terapie intensive cala di due decimali all’1% ...