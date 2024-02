Mondiali Tuffi Doha 2024 | Chang batte Chen nel trampolino 3m | Pellacani 10ª

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dominio cinese nella finale del3 metri femminile aididi. Yanisi prende l’oro davanti alla connazionale Yiwen. 354.75 punti per la prima, 336.60 per la seconda. Le due cinesi fanno un’altra gara e si mettono dietro la coreana Suji Kim, 311.25, che porta la prima medaglia alla Corea del Sud. Ai piedi del podio l’australiana Keeney e l’americana Bacon, distanziate di meno di mezzo punto, rispettivamente 302.95 e 302.65 punti. Niente da fare per Chiara, che chiude al 10° posto con 272.05 punti. MEDAGLIERE RISULTATI OGGI SportFace.

