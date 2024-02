Mondiali Doha 2024 | il programma dell’ottava giornata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si appresta a cominciare un’altra intensadi appuntamenti per idi sport acquatici che si stanno disputando a. Si parte come ormai è divenuto consueto alle 7 del mattino (ora italiana) per poi chiudere con l’avvio dell’ultima gara alle 18.30. Protagonisti diversi azzurri e azzurre che saranno impegnati tra pallanuoto, tuffi e nuoto artistico. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ildeidi. e italiani in gara Michele Santoro e Chiara Pellacani – Crediti foto FIN Facebook07.00 Pallanuoto: Montenegro vs Giappone (fase a gironi) 07.30 Nuoto artistico: duo misto libero – Preliminari 08.00 Tuffi: trampolino 3 metri donne – Semifinale (Pellacani, ...