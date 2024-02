Mondiali di Pallanuoto | il Settebello attende gli Stati Uniti agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Doha, 10 febbraio 2024 – Ilglidi. Aidi Doha, gli Azzurri, questa mattina, hanno battuto la Romania 16-10, chiudendo al secondo posto il Gruppo D. Le parole di Coach Alessandro Campagna, come riporta federnuoto.it: “La Romania è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà nei primi due tempi. Questo è un bene per noi perché ci dobbiamo allenare alla pressione. Mi è piaciuto l’atteggiamento e la tattica in cui abbiamo messo a punto il lavoro di questi due giorni. Abbiamo segnato sedici gol, ma potevano esser di più se avessimo realizzato i rigori. Qualcosa va rivista in difesa magari dove qualcosa abbiamo concesso. Per segnare i rigori bisogna avere la gioia, la serenità e la consapevolezza ...