Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara sabato 10 febbraio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Qatar), 9- Proseguono idi, in programma fino al 18, con l'Italia che resta ferma a quota 5 medaglie, pur arricchendo il proprio bagaglio di pass per le Olimpiadi di Parigi: gli ultimi ingressi in tal senso vanno alla squadra azzurra e al duo delartistico, disciplina che volge al termine. Il programma della giornata di10si concentra infatti sui tuffi. Si comincia dalle 8.00 (ora italiana, le 10 in Qatar), quando Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen saranno impegnati nella semifinale della piattaforma maschile: l'eventuale finale per i due azzurri sarebbe in programma alle 16.30 della stessa ...