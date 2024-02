Mondiali 2024 biathlon | sprint femminile Nove Mesto | la Francia cala il poker | Vittozzi e Wierer in top 10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per idi, si è trasformata nei campionati nazionali francesi. Non solo il podio è stato infatti a tinte transalpine, ma anche il quarto posto, a testimonianza di come sulla neve ceca della Vyso?ina Arena abbia dominato una Nazionale. 20:07.5 il tempo valso a Julia Simon – perfetta al poligono – la vittoria. Alle sue spalle, staccata di 4.9 secondi, una delle altre favorite alla vigilia, vale a dire Justine Braisaz-Bouchet. Non sorprende particolarmente neppure la presenza sul gradino più basso del podio di Lou Jeanmonnot, terza a +40.8. Con il pettorale 40, infine, quarto posto per Sophie Chauveau (+44.2). Non sono invece arrivate medaglie per l’Italia, che porta ...