Molfetta | domani festa dedicata a Bob Marley Presentazione libro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sabato 10 febbraio, dalle 22,00, grandea Bob, il re del reggae.deldel veterano Fabrizio Laganà Justin Hinds. Natty Take Over, Rhomanife in concerto live e prima e dopo in dj set, con i noti Fabrizio Laganà, Shanty Crew e Bonnie Valentine, presso Baracche Ribelli – Le Macerie, Via degli Agricoltori,(Ba). Il coinvolgente ed allegro spettacolo live dei Rhomanife, con brani storici ed inediti in italiano, in dialetto ed inglese con hit di Bob, sarà realizzato, suonato e cantato da musicisti pugliesi della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Carlo Ragno (chitarra), Federico ...