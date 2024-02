Molestie all' Università di Torino Sospeso un docente di filosofia

all’Università di Torino l’ultimo evento scabroso. Un docente di filosofia , infatti, è stato sospeso per un mese (periodo in cui non sarà pagato) ... (zon)

Professore di filosofia dell'università di Torino sospeso per l'accusa di molestie. Al docente è stato ordinato di non tenere le lezioni per 30 giorni, dovendo rinunciare così a un mese di stipendio.Un docente di Filosofia dell’Università di Torino è stato sospeso per un mese (periodo in cui non sarà pagato) per aver inviato foto e video inappropriati ad alcune studentesse. A segnalare i comporta ...Le testimonianze raccolte denunciano l'esistenza di un sistema maschilista all'interno dell'università, con molestie fisiche e verbali, umiliazioni e commenti inappropriati provenienti tanto dai ...