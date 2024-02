Mo | Usa colpiscono obiettivi Houthi nello Yemen

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sana’a, 9 feb. (Adnkronos/Dpa) – Le forze armate statunitensi hanno nuovamente attaccato diversidella milizia militante islamica. Sono stati effettuati “sette attacchi contro quattro navi di superficie senza pilotae sette missili da crociera mobili antinave pronti a lanciare contro navi nel Mar Rosso”, secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.Le navi e i missili da crociera sono stati rilevati nelle aree controllate daglie sono stati valutati come una minaccia diretta per le navi militari e mercantili statunitensi. Il Centcom ha aggiunto che le azioni “proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili”. L'articolo ...

