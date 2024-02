Mo | Idf arresta 12 palestinesi ricercati in Cisgiordania

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ramallah, 9 feb. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza israeliane hannoto 12in tutta la Giudea e Samaria e nella Valle del Giordano. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che le truppe hanno operato tutta la notte nel campo profughi di Tulkarem e hannoto quattro persone ricercate. I soldati hannoto tre persone sospettate di coinvolgimento in azioni terroristiche a Kfar al-Mu'air e altre tresono statiti a Kfar Singil, dove sono stati confiscati fondi dei terroristi. Dall'inizio della guerra In Giudea, Samaria e nella valle del Giordano sono statete più di 3.050 persone ricercate, di cui più di 1.350 affiliati ad Hamas.

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!(ANSA) - TEL AVIV, 09 FEB - Israele ha informato gli Usa "della pianificazione di operazioni mirate in altre aree di Gaza". Lo ha fatto sapere il ministero della difesa israeliano dando conto di un co ...QUITO, 09 FEB - Almeno 6.626 persone sono state arrestate in Ecuador nei primi 30 giorni dalla dichiarazione del governo di un "conflitto armato interno" contro la criminalità organizzata: lo ...