Mo | comandante Idf | ' ci prepariamo a estendere guerra'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) - "Siamo determinati a cambiare la realtà della sicurezza e ciò sta avvenendo già in questi giorni, e continuiamo a prepararci per l'espansione dellae l'offensiva". Lo ha detto ildel comando settentrionale dell'Idf, il maggiore generale Ori Gordin, incontrando i sindaci delle città di confine del Libano evacuate, precisando che "il nostro obiettivo è cambiare la situazione della sicurezza nel nord in modo da consentire ai residenti di tornare sani e salvi".