Mo | Casa Bianca | ‘non sosteniamo estensione operazioni Idf a Rafah’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Washington, 9 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Gli Stati Uniti “non sostengono l’dellemilitari dell’esercito israeliano nella città di Rafah”, nel sud della Striscia di Gaza, poiché rappresenterebbe “un disastro” per i palestinesi che si trovano in questa zona, dove si trovano migliaia di sfollati provenienti da luoghi precedentemente evacuati e costantemente bombardati. Lo ha dichiarato il portavoce della Sicurezza nazionale della, John Kirby.“Più di un milione di palestinesi sono rifugiati a Rafah e dintorni. È lì che è stato detto loro di andare, quindi ci sono molti sfollati – ha affermato Kirby in una conferenza stampa – L’esercito israeliano ha l’obbligo speciale, quando conduce le, di “assicurarsi di tenere conto la protezione dei civili ...