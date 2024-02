Minturno “Piazzale delle poste nel degrado” | la denuncia di Messore Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Per l’ennesima volta ilantistante l’ufficio postale diè in condizioni a dir poco indecorose, sono all’ incirca quindici giorni che lo stesso è nell’incuria più totale. “Rimango sempre più stupito dal fatto che mentre da un lato si annunciano progetti fantastici, dall’altro non si trovano i soldi per la manutenzione ordinaria” L'articolo Temporeale Quotidiano.