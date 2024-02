Minturno Concorso letterario “Professoressa Teresa Bruno” per gli alunni del Liceo scientifico “Alberti”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Tutto pronto per la terza edizione del”, promosso e organizzato dall’associazione “Insieme per un sorriso” e il“Leon Battista” di. L’iniziativa culturale è dedicata, per l’appunto, alla– prima donna dilaureata in matematica, nonchè ricercatrice e docente universitaria – L'articolo Temporeale Quotidiano.