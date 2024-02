Milano | rapinato del cellulare in viale Abruzzi mentre parcheggia il monopattino

(Di venerdì 9 febbraio 2024)va il. E' successo a un ragazzo brasiliano di 22 anni la notte scorsa alle 3.30 in, zona Città Studi a. Il giovane stava sistemando il mezzo a bordo strada quando all'improvviso un ragazzo lo ha distratto e, insieme a un complice, gli ha sfilato ilper poi fuggire dopo averlo minacciato, preso a calci e spintonato. La scena è stata però notata da una Volante di passaggio, del commissariato Città Studi, che ha bloccato uno dei dueri: un italiano 24enne, che è stato arrestato per rapina impropria in concorso. Il complice invece è riuscito a fuggire con in mano lo smartphone rubato. La vittima non ha avuto bisogno del soccorso del ...

un rapinatore non capisce che gli arresti domiciliari sono una vera prigione ed esce per continuare a rapinare farmaciee negozi, pensando non vi siano ...O mia bela Madunina rifatta in italiano. Un video per le strade di Milano costruito con Street view. E le anticipazioni del prossimo ep (Sì, certo l'amore) in uscita il 23 febbraio con nove tracce: è ...Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e ...