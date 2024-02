Milano | rapina una farmacia mentre è ai domiciliari | arrestato dalla polizia in flagranza di reato – Video

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladi Stato dihaindiun cittadino marocchino di 48 anni, pluripregiudicato, per laaggravata commessa a unain zona San Siro e per evasione. Martedì 6 febbraio, intorno alle ore 12, gli agenti della 6^ Sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile milanese, dopo la segnalazione di unain piazza Zavattari fatta da un uomo col volto semicoperto da una mascherina chirurgica, che aveva minacciato i dipendenti e si era fatto consegnare l’incasso di circa 300 euro, hanno visionato le immagini disorveglianza presenti all’interno del locale. Immediatamente i sospetti degli investigatori sono ricaduti su un cittadino marocchino giàlo scorso ...

Milano , 1 febbraio 2024 – Il post a caldo nella tarda serata di mercoledì per raccontare quello che le era appena accaduto su Facebook: "Non voglio ... (ilgiorno)

Una banda di cinque sudamericani è stata arrestata dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato per sequestro di persona a scopo di rapina e una ... (ilgiorno)

Milano , 4 febbraio 2024 – Trascinata in un angolo, palpeggiata e rapinata . Vittima è una ragazza di 21 anni tedesca che questa notte ha subìto ... (ilgiorno)

I carabinieri della stazione di Brusciano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Nola, su richiesta della locale procura, a carico di G.C. e A. C., due ragazzi ...Prima accerchiati, poi pestati e rapinati. Un ragazzo di 20 anni, cittadino svizzero, e uno di 19, francese, sono stati aggrediti e derubati nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio in piazza ...Il gruppo ha consegnato 33.500 euro frutto dell’iniziativa «Una collezione da favola» nelle province di Brescia, Cremona e Mantova ...