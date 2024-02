Milano | cosa fare nel weekend dal 9 all’11 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono due gli eventi caratteristici cheoffre nel fine settimana dal 9 al 11e che fanno venire l'acquolina in bocca. A pochi giorni da San Valentino infatti arriva Choco love per vedere all'opera i migliori maestri di cioccolateria e ovviamente degustare. Ma il Fai propone anche Agrumi con corsi di cucina dedicati alla trasformazione di bucce d'arancia scorze di limone ma anche lezioni di macrofotografia botanica sia in fase di scatto che di post produzione. Ma poi, scattata la foto ricordo in piazza della Scala con i Cinque Cerchi olimpici in vista dell’Olimpiade invernale– Cortina, sono tanti gli appuntamenti tra cui scegliere. La fiera Abilmente dedicata alla creatività, con corsi cui partecipare, il Darwin day al Museo di Scienze Naturali, il capodanno cinese all'arco della Pace. A...