Milan | Thiaw torna ad allenarsi in gruppo dopo due mesi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Buone notizie per ile per Stefano Pioli. Si è rivisto inMalick. Il difensore tedesco èto adcon il resto della squadra a 74 giorni dall’infortunio subito in Champions League contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrale non sarà a disposizione per il Napoli ma potrebbere nei convocati per le prossime sfide. Al centro della difesa rossonera ci saranno Kjaer e Gabbia. SportFace.