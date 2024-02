Milan | Thiaw in gruppo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ildi Stefano Pioli è tornato al lavoro in vista del big match contro il Napoli di Walter Mazzarri, in calendario domenica 11 febbraio alle ore 20:45. Nella giornata di oggiè tornato ad allenarsi in. Il difensore rossonero, però, avrà bisogno ancora di qualche giorno per tornare al meglio della condizione fisica, considerando che l’ultima volta che si è visto in campo è stato in occasione di-Borussia Dortmund, ben 74 giorni fa.necessita ora di un periodo di riatletizzazione: per questo motivo è ipotizzabile una sua convocazione dalla gara di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì 15 febbraio alle ore 21:00. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .