Milan | svolta stadio | acquistato il terreno di San Donato

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E' arrivato un passo in avanti dalsul frontea San, nell'area San Francesco. Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' il club rossonero haildella zona in cui sorgerà l'impianto per un totale di 40 milioni di euro. Francesco Squeri, il sindaco di San, ha parlato così del progetto: "avrà 70 mila posti, due livelli di parcheggi per 3.500 posti, un albergo, ristorazione, uffici, uno store del, un museo, una grande piazza e un auditorium". L'inaugurazione è prevista per il 2028.