Milan | Simic e un futuro da scrivere

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha sciolto ogni dubbio sulla lista UEFA da presentare in vista degli impegni in Europa League (pianetamilan)

Il Milan ha ufficializzato le liste UEFA in vista del doppio impegno contro il Rennes in Europa League: ecco i nomi scelti (pianetamilan)

Il Milan pensa a migliorare il pacchetto arretrato. In estate il Diavolo metterà le mani su un nuovo centrale: Lacroix in pole ...Sul possibile interessamento per Zirkzee: "E' un giocatore di un'altra squadra. Presto per parlarne". Infine sulle questione stadio: "Speriamo di avere un impianto nuovo il prima possibile". Intanto O ...Pietro Parmiggiani, giovane difensore del Milan Primavera di Ignazio Abate, ha firmato il suo primo contratto da ...