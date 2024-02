Milan | Sangiovanni | “A San Siro mi sento a casa | Zirkzee? Rispondo così”

Le puntate Play With Geolier e Play With Il Tre, ora disponibili in esclusiva sulla piattaforma, si concentrano in vista dei grandi match della Serie A Tim: Milan-Napoli e Inter-Roma. Geolier, il ...Nel Sanremo del 2022 aveva messo la sciarpa rossonera dopo i due gol di Giroud nel derby contro l'Inter. Due anni dopo è tornato nuovamente alla carica...Sangiovanni colpisce ancora!Quando parla di calcio Sangiovanni è nella sua zona di confort: `Sui seggiolini di San Siro mi sento a casa`. Tifoso milanista, ieri si è esibito sul palco dell`Ariston.