Milan | quanto hanno guadagnato gli allenatori dal dopo Allegri|Serie A

Ogni squadra ha un suo dna in campo, fuori e in panchina. Quello del è uno dei più definiti: vittorie – tante – in Italia e soprattutto in Europa e 'fatti in casa'. Da Sacchi a Capello, da Ancelotti e Allegri a Pioli, i mister rossoneri sono spesso creature del club, magari partiti dal per poi spiccare il volo e che talvolta non mai più toccato alti come quelli raggiunti col Diavolo. Se l'Inter infatti è sintomo di internazionalità anche in panchina con Herrera e Mourinho, il raramente è andato a prendersi un allenatore di grido ma ha più spesso guardato in casa per scovare gli del presente e del ...