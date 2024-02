Milan | perfezionato l’acquisto dei terreni per lo stadio a San Donato

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prende sempre più piede il progetto del nuovodela San. La società rossonera – secondo quanto appreso da Lapresse – hamediante atto notarile l’acquisizione deisituati nel Comune alle porte del capoluogo lombardo dove dovrebbe sorgere nei prossimi anni il nuovo impianto. Circa 256mila metri quadri su cui SportLifeCity, società acquisita dalin estate, aveva già un preliminare di accordo. La spesa sostenuta per iè parte di una somma di 40 milioni di euro versata a giugno dall’azionista Red Bird nelle casse del club per spese di sviluppo del progetto. SportFace.

