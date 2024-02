Milan | ostacolo referendum per il nuovo stadio a San Donato | la situazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024)del. Nell’iter per la costruzione delimpianto a San, come scrive 'Tuttosport', ecco la richiesta di un

Serhou Guirassy, Attaccante dello Stoccarda, obiettivo del Milan per il Calciomercato di gennaio. Non sarà facile però vestirlo di rossonero (pianetamilan)

E’ un Milan alla ri cerca di continuità , quella che per la verità in casa quest’ Anno c’è stata, quello che si presenta, in formazione chiaramente ... (sportface)

Al Milan sarebbe stato proposto Lucas Fasson per questo calcio Mercato invernale, ma per l'arrivo del Difensore ci sarebbe un ostacolo... (pianetamilan)

Alessandro Costacurta ex difensore del Milan: «Non guardo le partite di Juventus e Roma per il gioco che propongono ma Allegri con i giovani ha coraggio. Pioli Giudizi troppo affrettati» ...Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una particolare (e bellissima) intervista a Tommaso Naccari di GQ Italia, soffermandosi sia sulla sua vita quotidiana in Italia, sua sulla musica che,..Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato un’ intervista ai taccuini di GQ Italia, in cui ha toccato molti temi tra cui quello della sua esperienza vissuta finora all’ombra della Mad ...