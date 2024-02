Milan-Napoli | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La domenica della 24ª Giornata di Serie A si chiude con una sfida di grande spessore. Lo scenario è lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro,o. Il big match è quello fra. I rossoneri cercano una vittoria per consolidare il piazzamento Champions, un successo in un big match nei quali spesso i ragazzi di Pioli hanno steccato in stagione. Il, a sua volta, ha bisogno di punti per risalire la china e ottenere un po’ di fiducia. Vediamo i dettagli del match. Ledi(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Squalificati: Reijnders Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, ...