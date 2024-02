Milan-Napoli | la scelta di Mazzarri | nessuna conferenza stampa pre partita

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il tecnico azzurro, Walter, ha scelto di non dire la sua prima del match cruciale, in programma domenica a San Siro. Il prossimo weekend vedrà una delle partite più attese della Serie A, con ildi Walterpronto a sfidare ilin uno scontro che potrebbe definire le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa alla Champions League.però ha deciso di evitare la consuetapre-. Misterha scelto un approccio insolito, decidendo di astenersi dallapre-, sollevando domande e curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione, apparentemente ...

Milan-Napoli non è solamente una sfida che vale tanto in termini di Champions: è anche la sfida tra Rafael Leao e Kvaratskhelia Milan-Napoli non è ... (dailymilan)

Milan-Napoli , domani Mazzarri non terrà la conferenza stampa Ultim’ora – Mazzarri , alla vigilia del match di Sn Siro contro Milan, non sarà ... (forzazzurri)

Grande attesa in città per la prossima sfida di Serie A contro il Milan: il Napoli vuole continuare l’operazione rimonta. Non sarà una partita ... (spazionapoli)

Monza-Verona e Bologna-Lecce sono le gare in programma alle 15. In serata, alle 18, un interessantissimo Genoa-Atalanta fa da antipasto a Milan-Napoli. Juventus-Udinese alle 20.45 di lunedì 12 manda ...La Repubblica ha svelato le possibili scelte di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, per la sfida contro il Milan: "Mazzarri è ormai pronto a dire definitivamente addio al 4-3-3, non tanto perché i ...La 24ª giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo salvezza tra Salernitana ed Empoli, in scena venerdì 9 febbraio alle ore 20:45. Sabato invece il primo dei due big match di giornata: q ...