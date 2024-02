Milan-Napoli | dove vederla in streaming e tv

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è un crocevia fondamentale per la formazione allenata da Walter Mazzarri nella rincorsa alle prime quattro posizioni: ecco tutti i modi per poter seguire il match. La sfidasarà a dir poco fondamentale per la squadra partenopea nella rincorsa alla zona Champions. La squadra di Mazzarri, dopo la vittoria in rimonta col Verona,