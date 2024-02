Milan | Maignan rifiuta l’offerta di rinnovo | la richiesta e le prossime mosse

Marco Ballotta , ex portiere, ha parlato a Milan News24 del momento dei rossoneri e di Maignan nel campionato di Serie A Marco Ballotta , ex ... (calcionews24)

Il Milan continua a lavorare per la costruzione del nuovo stadio dopo i discorsi cominciati nei mesi scorsi per lasciare San Siro. Ieri è stato rogitato l'acquisto dei terreni ...Il Napoli, dopo la vittoria sofferta del Diego Armando Maradona col Verona, tornerà in campo domenica per affrontare il Milan a San Siro. Walter Mazzarri potrebbe schierare la sua squadra con la ...Mike Maignan, fortissimo portiere del Milan, ha rifiutato la proposta di un rinnovo con i rossoneri, che possa verificarsi un Donnarumma 2.0