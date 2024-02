Milan | Damiani | “Leao? Dovrebbe segnare 20 gol all’anno”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Oscar, ex die Napoli, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sfida e in particolare die di Kvaratskhelia. Il parere

Luka Romero sarebbe in uscita dal Milan e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Lecce . Ecco le parole a riguardo di Saverio Sticchi Damiani (pianetamilan)

Oscar Damiani , ex di Milan e Napoli, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sfida e in particolare di Leao e di Kvaratskhelia. Il parere (pianetamilan)

La frattura è emersa quando Inter, Juve e Milan hanno parlato apertamente di un passaggio da 20 a 18 squadre. Incontrando lo stop di Galliani che rappresentava il microcosmo delle piccole e medie che ...C’è un nuovo capitolo nell’iter per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato. A inserirsi nel percorso verso la costruzione di un nuovo impianto c’è la richiesta di un referendum consult ...Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, ha scelto di non dire la sua prima del match cruciale Milan-Napoli, in programma domenica a San Siro.