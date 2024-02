Milan | da Conte a Klopp | quanto ti può costare il nuovo tecnico?

Il Milan del futuro salvo clamorosi colpi di scena non avrà Stefano Pioli in panchina per la prossima e le prossime stagioni. L'attuale... (calciomercato)

Il Milan viaggia al terzo posto, ma potrebbe pensare alla Panchina per le prossime stagione. Ecco i possibili nomi per il post Stefano Pioli (pianetamilan)

Continuano i contatti tra l’ex ct della Nazionale e il club rossonero: discussioni e confronti in corso per provare a trovare un accordo. ecco cosa ... (cityrumors)

Impatto sui giocatori in rosa, ma anche sul bilancio. È seguendo queste due stelle polari che il Milan si orienterà per la scelta... (calciomercato)

La dirigenza del Milan, con Gerry Cardinale e l’advisor Zlatan Ibrahimovic in prima linea, non sta perdendo tempo e ha già iniziato a esplorare il mercato in cerca del successore ideale. Sebbene il ...Antonio Conte e il suo possibile futuro in rossonero fa sempre discutere. Trevisani ha le idee chiare in merito al binomio Conte-Milan. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan potrebbe scon ...I candidati principali alla successione di Allegri nella guida tecnica della Juventus: Antonio Conte e Thiago Motta.