Milan | assenza pesante per il Rennes nella doppia sfida con i rossoneri

(Di venerdì 9 febbraio 2024), per lacontro iai playoff di Europa League ilè costretto rinunciare ad un giocatore importante Tegola in casain vista dellacontro ilnei playoff di Europa League in programma il 15 e il 22 febbraio. Il club bretone dovrà a fare a meno di un giocatore importante in mezzo al campo, Enzo Le Fee. Il centrocampista francese classe 2000, a meno di clamorose sorprese, sarà costretto a saltare le due gare contro iper infortunio. Come riportato da L’Equipe, Le Fee si è dovuto fermare al 2? della gara vinta per 6-1 contro il Sochaux negli ottavi di finale di Coupe de France. La risonanza magnetica cui si è sottoposto l’ex Lorient ha confermato lo ...

