Milan | Aleksander Ceferin lascia l’UEFA | torna Boban? La situazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024)lascerànel 2027: si apre così lo scenario di un possibile ritorno di. LaColpo di scena clamoroso per il futuro delle competizioni europee. “Nel 2027 non mi ricandiderò. Ho preso questa decisione sei mesi fa, parlandone con la mia famiglia e gli amici più stretti. Sono stanco dei problemi legati al Covid, alle guerre, agli assalti al mondo del calcio”. Queste le parole dell’attuale presidente della UEFA. Una decisione inaspettata, quella annunciata dallo sloveno durante la conferenza stampa conclusiva del Congresso di Parigi, e che ha gettato scalpore tra i partecipanti. Sì, perché durante il vertice che si è tenuto in Francia, è stato ufficializzato il cambio dello statuto che ...

Con la mancata ricandidatura dello sloveno Ceferin, si aprono le porte a nuove figure per la presidenza dell’organo di governo del calcio europeo.La scadenza del presidente dell'UEFA è prevista per il 2027, ma il n.1 ha deciso di non riproporre la sua candidatura per il futuro.Aleksander Ceferin non si candiderà per un terzo mandato da presidente Uefa. "Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027", ha spiegato il dirigente sloveno dopo che nel corso del Congresso UEFA in corso a ...