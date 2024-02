Milan acquistato il terreno per il nuovo stadio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilsi avvia a costruire in solitudine il proprioa San Donato. Lo scorso 25 gennaio la Giunta Comunale del comune in oggetto ha dato l’ok alla variante urbanistica per l’area San Francesco dove dovrebbe essere realizzato l’impianto, e nella giornata di ieri i rossoneri hanno fatto un ulteriore passo in avanti. Ossia acquistando l’area dove sorgerà il tanto attesoda 70mila posti. Giovedì infatti, come anticipato dal collega Carlo Pellegatti, è andato in scena il rogito con i 19 volte Campioni d’Italia che hanno sborsato 40 milioni di euro per fare proprio il vasto. Sortmediaset rilancia nell’edizione odierna on line la chiusura dell’accordo che provocherà certamente nei residenti del comune dell’hinterlandese proteste e dissenso. Si punta ad un ...