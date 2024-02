Mike Tyson | “Il mio obiettivo è restare vicino all’industria del cinema”

C’è un ex campione dei pesi massimi di pugilato in giro per le strade di Torino. In rete stanno spuntando diverse foto di Mike Tyson, alcune con indosso la maglia della Juventus in alcuni scatti ...Mike Tyson alla Juventus: la leggenda dei pesi massimi ieri ha indossato la maglia bianconera in visita a Torino ...Mike Tyson interpreterà se stesso in Bunny-Man, un film supereroistico che verrà girato in Italia, più precisamente a Torino ...