Migranti | sequestrata a Brindisi la nave Ocean Viking

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladi Sos Mediterranée, arrivata stamattina acon a bordo 261, è sotto sequestro amministrativo per una presunta "violazione del decreto Piantedosi". Lo ha confermato all’Ansa la Capitaneria di porto di. Il sequestro è stato disposto per 20 giorni ed è prevista una sanzione amministrativa.

