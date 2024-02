Michele Misseri torna in libertà | il sindaco di Avetrana | “Rispetto per Sarah Scazzi”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domenica prossimatornerà a casa ad, Taranto, e rimetterà piede nella sua villetta in via Deledda, doveè stata uccisa il 26 agosto 2010. Lo zio delle 15enne tra pochi giorni finirà di scontare la sua pena, quella di 8 anni per soppressione di cadavere. L’uomo sarà accompagnato dal carcere L'articolo proviene da Il Difforme.

AVETRANA - "Noi auspichiamo che non ci sia più lo stesso circo mediatico dell'epoca. Credo di no, ma l'augurio è questo, anche per rispetto alla memoria di ...Michele Misseri, 69 anni, noto come 'zio Michele', uscirà dal carcere di Lecce domenica prossima per tornare alla sua abitazione in via Grazia Deledda ad Avetrana, provincia di Taranto. Ha completato ...Condannato a otto anni per soppressione del cadavere, lo zio della vittima domenica esce dal carcere. Continuerà a vivere nella stessa casa. Il primo cittadino: "No al circo mediatico, voglio la tranq ...